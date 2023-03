"Herra Kemal" haastaa Erdoganin presidentinvaaleissa ja lupaa demokraattisempaa Turkkia – asiantuntijan mukaan hän voi myös voittaa

– Uskon, että Kilicdaroglulla on potentiaalia kasvattaa kannatustaan. Mielipidemittaukset tehtiin aikana, jolloin oppositioliittouman vastaehdokas ei vielä ollut selvillä. Näimme, että valtaosa äänestäjistä kannatti Imamoglua tai Yavasia, mutta ei ole merkkejä siitä, etteivätkö he äänestäisi Kilicdaroglua nyt, kun hän on ehdokas, arvioi istanbulilaisen Reform Institute -ajatushautomon johtaja Mehmet Ali Caliskan STT:lle tiistaina.