Hizbollahin ja Hamasin johtajat ovat tavanneet Beirutissa – Israel on tehnyt vastaiskuja Syyriaan sen jälkeen, kun Syyriasta ammuttiin raketteja kohti Israelia

Times of Israelin mukaan Temppelivuorta hallinnoiva Jordania on varoittanut Israelia välttämään moskeijaan linnoittautuneiden ihmisten väkivaltaista poistamista. Israelin ulkoministeriö taas vaatii lausunnossaan Jordanian viranomaisia välittömästi poistamaan palestiinalaiset moskeijasta. Times of Israel kertoi aamusella vahvistamattomista tiedoista, joiden mukaan al-Aqsaan linnoittautuneet henkilöt olisivat avanneet moskeijan portit.