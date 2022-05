Hongkongissa liike-elämä saa jatkossakin antaa tilaa kovalla kurille – mielenosoitukset murentanut turvallisuusministeri nousemassa erityishallintoalueen johtoon

Hongkongin levottomien viimeisten vuosien taustaa vasten 64-vuotiaan Leen valinta tehtävään ei ole sattumaa, sillä hänen taustansa on järjestyksen ja kurin maailmassa. Lee on entinen poliisi, ja väistyvän hallinnon aikana hän työskenteli muun muassa turvallisuusministerinä. Aiemmilla hallintojohtajilla tausta on usein ollut liike-elämän puolella.