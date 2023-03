IAEA:n johtaja aikoo matkustaa Zaporizhzhjan ydinvoimalalle

IAEA:n mukaan Grossi arvioi paikan päällä laitoksen vakavaa ydinturvallisuustilannetta. Grossi itse sanoo arvioivansa, miten ydinvoimalan tilanne on kehittynyt syyskuun jälkeen. Hän toteaa, että tilanne ydinvoimalalla on epävarma huolimatta siitä, että IAEA on ollut paikalla seitsemän kuukauden ajan.