IAEA:n mukaan Zaporizhzhjan ydinvoimalan tarkastetuista yksiköistä ei ole löytynyt räjähteitä

Zaporizhzhjan ydinvoimala on ollut venäläisjoukkojen hallussa viime vuoden maaliskuusta lähtien. Euroopan suurin ydinvoimala on joutunut tulituksen kohteeksi, ja se on irrotettu useaan otteeseen sähköverkosta, mikä on herättänyt pelkoa suuresta ydinonnettomuudesta.