Ilmaston lämpeneminen voi aiheuttaa laajoja muutoksia ennakoituakin nopeammin – osa keikahduspisteistä on mahdollisesti jo ylitetty

Useita keikahduspisteitä on todennäköisesti toteutumassa jo silloin, kun maapallon keskilämpötila nousee nykyisestä muutamia asteen kymmenesosia. Mahdollista – ei kuitenkaan todennäköistä – on sekin, että osa keikahduspisteistä on ylitetty jo nyt.