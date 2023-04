Intiaani Craig Stonella on pisara suomalaisvertakin suonissaan – STT vieraili Yhdysvaltain alkuperäiskansojen suuressa pow-wow'ssa

– Kun ihmiset käyttävät sanaa naamiaisasu (engl. costume), se tarkoittaa, että ihminen teeskentelee olevansa jotain muuta kuin mitä on. Meille tässä ei ole kyse siitä. Kun puemme päällemme regaalimme – koristuksemme – on kyse siitä, keitä me olemme. Emme teeskentele olevamme mitään muuta. Tätä me olemme, kertoo STT:lle pow-wow'n seremoniamestari Arlie Neskahi, 66.