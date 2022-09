Irakin populistisen shiiajohtajan vetäytymisilmoitus synnytti jälleen levottomuuksia maassa – "Kyse on valtaapitävien kilpailusta, ei kansanliikkeestä"

– Vuoden 2003 eli Yhdysvaltain Irakin hyökkäyksen jälkeen Irakissa on ollut voimassa järjestelmä, jossa on muodostettu konsesushallituksia. Eli käytännössä kaikki ryhmät osallistuvat hallitukseen, ja vaalien voittajalla on eniten valtaa neuvotella seuraava hallitus. Varsinaista hallitus-oppositiojärjestelmää ei siis ole ollut, Hägglund sanoo.