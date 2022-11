Iran myönsi toimittaneensa lennokkeja Venäjälle – Iranin ulkoministerin mukaan maa toimitti Venäjälle "suppean määrän lennokkeja" ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan

Ukrainan mukaan sodassa on käytetty siviilejä vastaan jo noin 400 iranilaista kamikaze-lennokkia. Lokakuussa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi, että Venäjä on Ukrainan tietojen mukaan tilannut Iranilta noin 2 000 lennokkia. Iran on toistuvasti kiistänyt syytökset.