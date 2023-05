Iran teloitti kolme mielenosoituksiin osallistunutta

Iran teloittaa joka vuosi enemmän ihmisiä kuin mikään muu maa maailmassa Kiinaa lukuun ottamatta, kertovat ihmisoikeusjärjestöt. Norjassa päämajaansa pitävän Iran Human Rights -ryhmän ja ranskalaisen Together Against the Death Penalty -ryhmän yhteisraportin mukaan Iranissa hirtettiin 75 prosenttia enemmän ihmisiä viime vuonna kuin vuotta aikaisemmin.