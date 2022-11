Iranin mielenosoitusaalto on johtanut tuhansien ihmisten pidätykseen – merkkejä pidätettyjen kidutuksesta ja seksuaalisesta väkivallasta

– Tämä vaikeuttaa regiimin (hallinnon) asemaa siinä mielessä, että kynnys erittäin kovan väkivallan käyttöön omia lapsia kohtaan on korkea. Regiimi on hieman epävarma siitä, kuinka kovaa väkivaltaa se käyttäisi. Viime aikoina kovempien otteiden käyttö on lisääntynyt, mutta se on lisääntynyt ennen kaikkea kurdialueilla, jossa kynnys (niiden käyttöön) on selvästi matalampi kuin jossakin Teheranissa.