Irlannissa ainakin kolme ihmistä on kuollut huoltoasemalla tapahtuneen räjähdyksen vuoksi

Hoitoa tarvitsevia on viety noin 25 kilometrin päässä sijaitsevan Letterkennyn yliopistolliseen sairaalaan. Sairaalassa oli perjantaina käytössä hätäprotokolla räjähdyksen vuoksi ja ihmisiä kehotettiin hakeutumaan hoitoon ainoastaan hätätapauksessa. Protokollasta on sittemmin jo luovuttu, mutta räjähdyksen uhrien hoitaminen sairaalassa on jatkunut.