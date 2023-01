Isisin taistelupiristettä käytetään nyt Lähi-idän työmailla ja eliitin bilehuumeena – Syyria teki Captagon-huumeesta suurimman vientituotteensa

Amfetamiinin kaltainen Captagon kehitettiin aikoinaan narkolepsian ja keskittymishäiriön hoitoon. Laiton aine siitä tuli pian vuoden 1986 jälkeen, kun Maailman terveysjärjestö WHO lisäsi sen psykotrooppisten aineiden kontrollilistalleen. Etenkin Syyrian sodassa Captagonia on käytetty laajasti, ja aineen on kerrottu parantavan fyysistä toimintakykyä, helpottavan valveilla pysymistä sekä tuovan euforisen olon.