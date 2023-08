Islamistit käyttävät Koraanin polttamisia hyväkseen kääntääkseen huomion pois kotimaan ongelmista, sanoo tutkija

– Tavallinen rivimuslimi uskoo helposti, että Ruotsin hallitus sallii tai jopa edistää Koraanin polttamista kiusatakseen vihaamiaan muslimeja. Tämä on islamistien retoriikkaa, josta on tullut muslimien valtavirran ajattelua. Tällä tavalla ajattelevia muslimeja on helppoa käyttää hyväksi sisä- ja ulkopoliittisiin tarkoitusperiin, Pakkala sanoo.