Israel iski ohjuksilla Syyriaan Damaskoksen lentokentälle, ja kenttä suljettiin

Vuonna 2011 alkaneen Syyrian sisällissodan aikana Israel on tehnyt satoja ilmaiskuja Syyriaan. Israel on kohdistanut iskuja Syyrian hallituksen joukkoihin, niiden liittolaisena toimiviin Iranin tukemiin joukkoihin sekä Hizbollahin taistelijoihin. Israel kommentoi tekemiään iskuja harvoin, mutta se on toistuvasti sanonut, ettei salli arkkivihollisensa Iranin saavan jalansijaa Syyriassa.