Israelilaisjoukot surmasivat 11 palestiinalaista ratsiassa Länsirannalla – varhain torstaina Gazasta ammuttiin raketteja ja Israel vastasi ilmaiskuin

Alkuvuoden aikana Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa on kuollut 60 palestiinalaista. Kuolleiden joukossa on aikuisia ja lapsia, taistelijoita ja siviilejä. Saman ajanjakson aikana on kuollut myös yhdeksän israelilaissiviiliä, mukaan lukien kolme lasta, yksi poliisi ja yksi Ukrainan kansalainen. Kuolonuhrien määrät perustuvat AFP:n virallisten lähteiden pohjalta tekemiin laskuihin.