Israelissa äänestetään jälleen parlamenttivaaleissa – Benjamin Netanjahulla kova pyrky takaisin valtaan

Moraalittomuuden lisäksi Israelin toimintaa on arvosteltu myös strategiseksi virheeksi. Pidättyvän linjan taustalla on ollut ajatus, ettei Israel halua vaarantaa toimintavaputtaan, jonka Venäjä on sille sallinut Syyriassa iranilaismielistä Hizbollahia vastaan tehtäviin iskuihin.