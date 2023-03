ISW: Putin ei välttämättä taivu neuvottelupöytään, vaikka Ukraina menestyisi vastahyökkäyksissään

Useat onnistuneet ukrainalaiset vastahyökkäykset ovat todennäköisesti välttämättömiä Ukrainassa, mutta ne eivät välttämättä riitä taivuttamaan Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia neuvottelupöytään lännen kanssa, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).