ISW: Venäjä rakentaa puolustuslinjoja kauas sodan rintamalinjoista, myös Krimille

Näin raportoi eilen sotaa Ukrainassa tarkkaileva yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) viitaten venäläisten ja ukrainalaisten paikallisviranomaisten kertomuksiin. ISW:n mukaan Venäjä saattaa näin yrittää esittää Ukrainan hyökkäyshaluisena ja siten hakea oikeutusta hyökkäyssodalleen Ukrainassa.