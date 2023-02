ISW: Venäjä tuskin pystyy dramaattisesti laajentamaan tai voimistamaan hyökkäystään tänä talvena

Venäjän hyökkäyksen päävaihe Itä-Ukrainan Luhanskissa on nyt käynnissä, mutta Venäjän reservit eivät todennäköisesti riitä hyökkäyksen laajentamiseen tai voimistamiseen dramaattisesti tänä talvena. Näin uskoo ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) tuoreimmassa raportissaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa.