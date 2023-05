ISW: Wagner-johtaja teki voitonpäivänä pilkkaa Putinista

Venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin teki voitonpäivänä pilkkaa Venäjän presidentti Vladimir Putinista ja kyseenalaisti tämän harkintakykyä. Näin arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).