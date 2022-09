Italia äänestää tänään vaaleissa, joissa puhuttavat nousevat elinkustannukset

Populistinen ja laitaoikeistolainen Meloni on ratsastanut "Italia ensin" -politiikalla, jossa on vaadittu loppua laajamittaiselle maahanmuutolle ja korostettu Italian katolilaista historiaa ja "perhearvoja". Hän on esittänyt kärkkäästi näkemyksiään "seksuaalivähemmistöjen lobbaajia", "woke-ideologiaa" ja "islamin väkivaltaa" vastaan.