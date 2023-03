Italia on jättänyt 36 vuoden jäähyväiset ydinvoimalle

Lisäksi Soginin vastuulla on Kansallisen ydinjätteen loppusijoituslaitoksen rakentaminen. Laitokseen on määrä varastoida ydinjäte, joka on peräisin sekä purettavista voimaloista että esimerkiksi tutkimuslaboratorioista ja sairaaloista. Tällä hetkellä ydinjäte on varastoitu väliaikaisiin tiloihin ympäri Italiaa.