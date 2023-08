Italian edustalla ainakin 30 ihmistä on kateissa kahden siirtolaisveneen haaksirikon jäljiltä – "Tällaisella merenkäynnillä se on kuin lähettäisi heidät teurastettavaksi"

Matka Pohjois-Afrikasta Eurooppaan Keski-Välimeren reittiä pitkin on maailman tappavin. Yli 1 800 ihmistä on kuollut yrittäessään sitä tänä vuonna, IOM:n Di Giacomo sanoo. Kuolleita on lähes 900 enemmän kuin viime vuonna.