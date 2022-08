Italian gallupeita johtaa nyt äärioikeistolainen puolue, joka tutkijan mukaan tavoittelee "valkoista ja katolista" Italiaa

Italian syksyn vaaleissa on vahvassa nousussa yhden naisen luotsaama äärioikeistolainen puolue. Viime aikojen mielipidemittauksien mukaan Giorgia Melonin johtama äärioikeistolainen Italian veljet -puolue on kerännyt noin 24 prosentin kannatusta. Se on kisannut ykköspaikasta keskustavasemmistolaisen Enrico Lettan johtaman Demokraattisen puolueen kanssa, joka on aivan Melonin puolueen kintereillä.