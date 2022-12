Italian huumekaupan keskus muuttui kulttuurin kehdoksi – NapolinScampian asuinalue pyristelee irti mafiamaineestaan yliopiston avulla

Yliopistoa vastapäätä on pieni elintarvikeliike. Sen omistaja Flora Agozzino ehti odottaa yliopiston valmistumista 14 pitkää vuotta. Agozzino on yksi purjeiden entisistä asukkaista, jotka on siirretty vuosia sitten asumaan uusiin kerrostaloasuntoihin.