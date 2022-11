Italiassa elää nyt Suomen verran köyhiä

EU-komission tuoreen selvityksen mukaan 22 prosentilla italialaisista on jo ollut vaikeuksia maksaa sähkö- ja kaasulaskuja. Suomalaisista vaikeuksia on ollut alle kymmenellä prosentilla. 31 prosenttia italialaisista on lisäksi hyvin huolissaan kyvystään selvitä seuraavan kuuden kuukauden laskuista, kun suomalaisista todella huolissaan oli vain kolmisen prosenttia. Joka toinen italialainen on joutunut kajoamaan säästöihinsä yleisestä hintojen noususta selvitäkseen.