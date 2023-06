Itävalta ei ole irrottautunut Venäjästä eikä haikaile Natoon

– Itävalta on ollut puolueeton, on puolueeton ja pysyy puolueettomana – – minun osaltani keskustelu on päättynyt, sanoi kansanpuolueen (ÖVP) liittokansleri Karl Nehammer pari viikkoa Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen jälkeen maaliskuussa 2022.