Jakautunut kongressi lamauttanee lainsäätämisen Yhdysvalloissa – Tutkija: Kukapa vihollisen kanssa yhteistyöhön ryhtyisi?

Tulos on vielä ratkeamatta muutamassa vaalipiirissä, ja paikkajako on uutiskanava CNN:n mukaan tällä hetkellä republikaanien hyväksi 218–210. Niukka enemmistö merkitsee sitä, että republikaanien puoluejohdolla on kova työ saada puolueen edustajat pysymään äänestyksissä ruodussa, mikä voi antaa erilaisille ryhmittymille paljon valtaa edustajainhuoneessa.