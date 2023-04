Japani hakee toukokuussa aiempaa suurempaa G7-roolia

– Japanilla on aina ollut tietynlainen alemmuuskompleksi. Japanin talousihmeen jälkeen Japani on ollut iso kooltaan, mutta ei sydämeltään. Mielestäni Japani on nyt ymmärtämässä, että se ei ole enää Yhdysvaltain nuorempi kumppani. Se on itsenäinen, se voi puolustaa itseään, se voi tehdä enemmän kuin on oletettu, hän selittää.