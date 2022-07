Japani hakee vetovastuuta maailman meriliikenteen päästövähennyksistä

Japanin ehdotusta on pidetty sen edeltäjiä varteenotettavampana paitsi nopeasti nousevan päästömaksun takia myös siksi, että maa on maailman toiseksi suurin laivanvarustaja. Se on silti vain yksi ehdotus muiden joukossa järjestössä, jossa päätöksenteko on harvoin ollut helppoa, muistuttaa Solakivi.