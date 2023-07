Japanin hallitus varoittaa lämpöaallosta, Etelä-Korean rankkasateissa kuollut lähes 40 ihmistä

Japanissa lähes ennätyskuumaaRankkasateet koettelevat myös Japania, jonka pohjoisosassa yksi ihminen löydettiin sunnuntaina kuolleena tulvan alle jääneestä autosta. Viikkoa aiemmin seitsemän ihmistä kuoli vastaavissa sääoloissa maan lounaisosassa.Sunnuntaina Japanin hallitus varoitti kymmeniä miljoonia ihmisiä lämpöhalvauksen vaarasta, koska lämpötilat ovat nousseet paikoin lähelle 40:tä astetta. Maan ilmatieteenlaitos on varoittanut, että maassa voidaan nähdä ennätyslämpötiloja. Lähes ennätyskorkeista lämpötiloista kärsitään muun muassa pääkaupunki Tokiossa.Kiryun kaupungissa Tokiosta pohjoiseen mitattiin sunnuntaina 39,7 astetta. Japanin kaikkien aikojen korkein mitattu lämpötila on 41,1 astetta, joka on mitattu kahteen otteeseen vuosina 2018 ja 2020.Kansallisella televisiokanavalla varoitettiin, että lämpötila on paikoin hengenvaarallinen. Hallituksen julistama varoitus on voimassa 20:ssä maan 47 prefektuurista, pääasiassa itä- ja lounaisosissa. Samaan aikaan rankkasateet kurittavat muita alueita.Varoituksia useissa maissa