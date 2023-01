Japanin päätös tuplata puolustusmenonsa on symbolisesti tärkeä

– Puolustusbudjetin nosto kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta on toki symbolisesti tärkeä. Se on saanut paljon huomiota varsinkin ulkomaisessa mediassa. Sitä on kuvailtu merkittävänä, historiallisena merkkipaaluna, suurena käännekohtana, japanilaisen pasifismin loppuna, luettelee Ulkopoliittisen instituutin Japaniin erikoistunut johtava tutkija Bart Gaens.