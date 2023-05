Japanissa etsitään syitä poliittiselle väkivallalle – "Nuorille poliittinen järjestelmä näyttäytyy välinpitämättömänä"

– Monet eivät koskaan saavuta vanhempiensa sukupolven hyvää elämää. He kasvoivat yhteiskunnassa, jossa työ ja perhe olivat turvattuja. Tämä on muuttunut dramaattisesti 20 vuodessa, ja se on horjuttanut yhteiskuntaa. Se ei tietenkään ole ainoa syy poliittiselle väkivallalle, mutta se on tärkeä tekijä, Kingston jatkaa.