Järjestö kertoo auttaneensa abortin 50:lle Puolaan paenneelle ukrainalaisnaiselle ja välittävänsä Ukrainaan tuhansia aborttipakkauksia – "Venäjän miehittämillä alueilla yhtäkkinen tarve aborttipillereille"

Kansainvälinen Women on Web -järjestö on tarjonnut puolalaisille naisille abortteja 17 vuoden ajan, sillä maan aborttilaki on äärimmäisen tiukka. Puolalaisnaiset ovat käyneet saamassa abortin esimerkiksi naapurimaa Ukrainassa, mutta maaliskuun alusta lähtien järjestöltä apua ovat hakeneet myös Puolaan paenneet ukrainalaisnaiset, kertoo toiminnanjohtaja Venny Ala-Siurua.