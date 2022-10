Jemenin tulitauko päättyi vailla sopimusta jatkosta – huthikapinallisten mielestä tulitauko oli "umpikuja"

Sotaa on käyty Jemenissä vuodesta 2014, ja sen seurauksena on suoraan ja epäsuorasti kuollut satojatuhansia ihmisiä. YK:n mukaan Jemenissä on sodan vuoksi meneillään maailman pahin humanitaarinen kriisi. Yli 23 miljoonaa jemeniläistä on riippuvainen humanitaarisesta avusta.