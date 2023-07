Stoltenberg jatkaa Naton pääsihteerinä – "Liittoumamme on tärkeämpi kuin koskaan"

64-vuotias Stoltenberg on toiminut Naton pääsihteerinä vuodesta 2014 lähtien. Tuolloin sotilasliiton johtovirka siirtyi yhdeltä Pohjoismaalta toiselle, kun Tanskan Anders Fogh Rasmussen päätti viisivuotisen kautensa. Stoltenberg on ollut sotilasliiton ensimmäinen pääsihteeri maasta, joka on Venäjän rajanaapuri.