Jos Venäjä saa Etelä-Ukrainan haltuunsa, voi se tietää huonoja uutisia myös hauraalle Moldovalle, arvioi asiantuntija STT:lle

– On syytä muistaa, että Transnistria on monella tapaa taloudellisesti EU:sta riippuvainen. Siksi johtajat voivat sanoa asioita, jotka tekevät Venäjän tyytyväiseksi, mutta samalla he haluavat pysyä neutraaleina. Jos katsoo, mitä alueen johto tekee sodan keskellä, niin he haluavat etäännyttää itseään siitä, mutta samalla osoittaa lojaaliuttaan Moskovalle, hän kertoo.