Putin saapui Valko-Venäjälle tapaamaan liittolaistaan Lukashenkaa, turvallisuuskysymykset keskiössä

Yhdysvaltalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo on arvioinut, että Venäjä saattaa yrittää uutta hyökkäystä Ukrainassa tulevan vuoden alussa, kun pakkaskausi tekee maasta kantavampaa kalustolle. ISW:n mukaan hyökkäys ei todennäköisesti muuttaisi sodan kulkua, koska Venäjällä ei ole heikoilla joukoillaan kykyä vallata merkittäviä alueita lähikuukausina.