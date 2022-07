Kaikki markkinoilla on käynyt kalliimmaksi, sanoo ruokakauppias Norsunluurannikon Abidjanissa – hallitus määräsi patongille hintakaton

Yksi esimerkki Tunisian maatalouden ongelmista on 65-vuotiaan viljelijän Mondher Mathalin ikäkulu leikkuupuimuri. Rämisevä maatalouskone on vuodelta 1976, ja Mathali pelkää sen kohtaavan loppunsa millä hetkellä hyvänsä. Varaosia on vaikea löytää, mutta käytettynäkin hankittu uudempi leikkuupuimuri on pienviljelijälle kallis.