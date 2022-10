Kalifornian jättiläispuut vetävät puoleensa myös vääränlaista ja vaarallista turismia – "Ihmiset osaavat olla idiootteja"

Luvallisesti ihasteltavia ja kosketeltavia puita on Kaliforniassa riittämiin esimerkiksi juuri Redwoodin, Sequoian ja Yosemiten kansallispuistoissa. Puut on myös osattu tuotteistaa jo varhain: muun muassa pohjoisessa Kaliforniassa Leggettissä sijaitsee pikkuruinen puisto, jossa on jo 1930-luvulta lähtien voinut ajaa autolla Chandelieriksi nimetyn puun läpi. 15 dollarin pääsymaksun ja noin 10 sekunnin autopyrähdyksen päätteeksi saavutaan lahjatavarakaupan pihaan, jossa on myynnissä monenlaista punapuusta valmistettua pikkutavaraa.