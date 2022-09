Kanadan Trudeau peruutti matkansa Japanin ex-pääministerin hautajaisiin Fiona-myrskyn takia

Kanada on antanut vakavia säävaroituksia hurrikaanista voimakkaaksi myrskyksi muuttuneen Fionan takia. Fiona rantautui varhain lauantaiaamuna Itä-Kanadan Nova Scotian provinssiin, jossa on Kanadan hurrikaanikeskuksen (CHC) mukaan satanut jopa 192 millimetriä vettä. Lisäksi Nova Scotiaan ja Länsi-Newfoundlandiin on osunut jopa 12 metrin aaltoja.