Kanadassa jahdataan kahta puukotuksista epäiltyä – kuolonuhreja 10

Poliisin edustaja Rhonda Blackmore kertoi tiedotustilaisuudessa, että puukotuksia on tehty yhteensä 13 paikassa Saskatchewanin James Smith Cree Nationissa ja Weldonissa. Paikoista on löydetty 10 kuolonuhria, minkä lisäksi lukuisia uhreja on loukkaantunut. Heistä 15 on tähän mennessä kuljetettu eri sairaaloihin, tosin poliisin mukaan lisää ihmisiä on saattanut hakeutua sairaaloihin omin voimin.