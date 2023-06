Kansainvälisen rikostuomioistuimen edustajat vierailivat Ukrainassa Kahovkan padon vuoksi

Ukrainan sisäministerin Ihor Klymenkon mukaan 77 kaupunkia tai kylää on joutunut tulvan alle Hersonin ja Mykolajivin alueella. Hersonin alueella on ministerin mukaan kateissa 35 ihmistä, joista seitsemän on lapsia. Tulvissa on kuollut ainakin viisi ihmistä Hersonin ja yksi Mykolajivin alueella, Klymenko sanoo.