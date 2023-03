Kansankongressin istunto alkoi Kiinassa – ulkopoliittisesti Kiinan tilanne on vaikea Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan takia

Kiinan talous on tukeutunut jo vuosia globaaliin kysyntään, joka on poikkeuksellisen huonossa hapessa. Ulkopoliittisesti Kiinan tilanne on tällä erää huomattavan vaikea. LEHTIKUVA / AFP