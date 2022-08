Kaulaan ja vatsaan puukotettu kirjailija Salman Rushdie vietiin hätäleikkaukseen, puukottaja tunnistettu

Rushdien ja tämän haastattelijan kimppuun hyökännyt mies on otettu kiinni, mutta poliisi ei ole kertonut tietoja hyökkääjän mahdollisesta motiivista. Poliisi on tunnistanut hyökkääjän, ja kyseessä on 24-vuotias mies, joka on kotoisin Fairfieldistä New Jerseyn osavaltiosta.