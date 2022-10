Käytettyjä maastureita rintamalle korjaava puuhamies Fedir Ruban, 48, on yksi Ukrainan sotaponnistuksen väsymättömistä tukipilareista

– Vanhempi on kestävämpi. Uudempi kestää ehkä sen kymmenen vuotta. Tämä vanhempi on jo 30 vuotta vanha, mutta korjaukseni jälkeen se voi kestää vielä toiset 30 vuotta. Vanhassa mallissa metallin paksuus on kaksi millimetriä, uudessa se on vain puoli millimetriä, se on kuin säilykepurkki. Siitä tulee ero kestävyydessä.