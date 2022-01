Kazakstanin presidentin mukaan maan levottomuudet on saatu tukahdutettua – maan sisäministeriön mukaan 26 mielenosoittajaa on tapettu ja yli 3 000 on otettu kiinni

Kazakstanin suurimman kaupungin Almatyn keskustassa oli poltettuja autoja torstaina. LEHTIKUVA / AFP