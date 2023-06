Kehittyneiden maiden lupaus 100 miljardin dollarin ilmastorahoituksesta kaukana toteutumisesta, sanoo kehitysapujärjestö

Oxfamin mielestä olisi parempi ilmoittaa rahoitukseksi se osa, joka on rahoituksen tarjoajalle taakka ja sen saajalle etu verrattuna markkinoilta saatavaan lainaan. Esimerkki tällaisesta on vaikkapa myönnetyn lainan markkinakorkoa alhaisempi korko tai vuosia kestävä lyhennysvapaa. Yksi tapa tehdä tämä olisi ilmoittaa lainat niin sanottuina avustusekvivalentteina eli käytännössä kuinka arvokas laina olisi suorana avustuksena. Tämä on nykyisin standardi virallisessa kehitysavussa.