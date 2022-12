Keskitysleirin sihteerinä ollut nainen sai kahden vuoden ehdollisen vankeustuomion Saksassa

Toisesta maailmansodasta on jo niin kauan, että tämän odotetaan jäävän erääksi viimeisistä holokaustioikeudenkäynneistä. Viime vuosina useita holokaustiin liittyneitä syytteitä on jouduttu hylkäämään sen takia, että syytetyt ovat joko olleet liian huonossa kunnossa tai he ovat kuolleet ennen oikeudenkäynnin alkua.